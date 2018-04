Secondo la stampa argentina, l'Apache starebbe provando a convincere il capitano bianconero a chiudere la carriera fra le fila dei Los Xeneizes.

6 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Uno dei grandi interrogativi di questa stagione in casa Juventus (e non solo) è quello legato al futuro di Gianluigi Buffon. Lo scorso anno il portiere bianconero aveva dichiarato che senza la vittoria della Champions League avrebbe appeso i guanti al chiodo e si sarebbe ritirato.

L'eliminazione dall'Europa è arrivata ma in questi mesi il capitano juventino non è stato chiaro riguardo la sua decisione e al momento sembra essere concentrato soltanto sul proseguo del campionato per conquistare il settimo Scudetto consecutivo.

Le opzioni sul suo futuro però sono sempre state quelle di un rinnovo con la Juventus o quella del ritiro, senza contemplare l'ipotesi di un trasferimento durante la prossima sessione di calciomercato. Eppure nelle ultime ore si è diffusa un'indiscrezione clamorosa: Tevez lo vorrebbe al Boca Juniors.

Buffon e Tevez

Calciomercato, Tevez vuole Buffon al Boca Juniors

La notizia della pazza idea di calciomercato arriva direttamente dal Sudamerica: secondo il quotidiano sportivo argentino Olé, l'Apache starebbe provando a convincere il suo ex compagno ai tempi della Juventus a provare un'esperienza in un campionato estero prima di ritirarsi.

Al momento le possibilità sembrano poche, ma pare che Tevez stia spingendo molto con Buffon puntando sul suo orgoglio. Le molte delusioni di questa stagione, con la mancata qualificazione al Mondiale e l'eliminazione dalla Champions League, potrebbero portare il capitano juventino ad andare avanti un altro anno.

E magari provare a conquistare un trofeo prestigioso come la Copa Libertadores insieme al suo vecchio compagno di squadra. Una voce di calciomercato che per adesso sembra soltanto una suggestione, ma in questi giorni Buffon ha dimostrato che anche a 40 anni la grinta e la voglia di mettersi in gioco non gli mancano