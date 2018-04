Il cileno si è fatto male in allenamento e dovrà subire un intervento di pulizia al ginocchio destro: difficile il recupero in extremis per la doppia sfida contro i Blancos.

Una corsa contro il tempo. Arturo Vidal ha rimediato una distorsione al ginocchio durante una seduta di allenamento e rischia di saltare la doppia sfida contro il Real Madrid valida per la semifinale di Champions League, in programma il 25 aprile e il 1° maggio.

Il centrocampista del Bayern Monaco dovrà sottoporsi a un intervento di pulizia al ginocchio destro (lo stesso operato nel 2014) per rimuovere un frammento osseo, servirà un recupero lampo per non dare forfait contro i Blancos.

Salterà sicuramente la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen, ma il tecnico Jupp Heynckes spera di riaverlo contro Zidane: