Serie A, Milan-Napoli: le quote dei bookmakers e le curiosità

Il risultato più probabile stando alle quote è l'1-1. Il gol di Insigne è dato a 3, quello di Kessié a 6.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Ambizioni a confronto: nella trentaduesima giornata della Serie A il Milan ospita il Napoli a San Siro. La squadra di Gattuso ha bisogno di vincere per continuare a inseguire il sogno Champions League, quella di Sarri necessita dei 3 punti per restare attaccata alla Juventus in cima alla classifica.

Entrambe le squadre stanno attraversando un momento difficile: il Milan in Serie A non vince da tre partite (ha raccolto due punti contro Inter e Sassuolo perdendo con la Juve) e già nel giorno dell'ultimo successo (3-2 al Chievo) era sembrato in calo fisico. La situazione in casa Napoli è simile.

Se è vero che la squadra di Sarri l'ultima partita di Serie A l'ha vinta (in rimonta contro il Chievo), è anche vero che nelle ultime cinque giornare i partenopei hanno conquistato appena 8 punti. Sarà una sfida delicata per entrambe. E anche per questo le quote sono particolarmente interessanti.

Serie A, i pronostici di Milan-Napoli: le quote dei bookmakers

Esito 1X2

Tutte le agenzie di scommesse danno il Napoli per favorito: il 2 in favore della squadra di Sarri è quindi dato da un minimo di 1,80 a un massimo di 1,85 (Bet365). Viste le assenze di Romagnoli (infortunato) e Bonucci (squalificato) le quote sono fra l'altro in leggero calo. Il pareggio è quotato 3,50, con Unibet che arriva fino a 3,55. La vittoria del Milan oscilla dal 4,33 al 4,50 di Bwin.

Goal - No Goal

Nelle ultime settimane il Milan ha dimostrato di essere molto pericoloso in zona offensiva (nelle ultime 5 giornate ha segnato a tutti, anche alla Juventus, restando a secco solo contro l'Inter). Anche il Napoli però in attacco è molto forte e in trasferta ha segnato oltre 2 reti di media a incontro (31 in 15). Per questo il goal è favorito (in lavagna a 1,86 su Unibet) rispetto al no goal (quotato 1,95).

Under/Over 2.5

Curiosamente però l'Under 2,5 è pagato meno dell'Over 2,5: che nella partita fra Milan e Napoli ci saranno almeno 3 gol è infatti dato a 2,00 (Starvegas), mentre che si arrivi al massimo a 2 marcature è quotato a 1,85 (Bet365).

Risultato Esatto

Stando alle quote è piuttosto improbabile che la partita finisca 0-0 (10,50). Le due quote più basse sono per lo 0-1 e l'1-1 (in entrambi i casi quotati a 7). Che il Milan vendichi il 2-1 dell'andata vincendo con lo stesso risultato è quotato a 14. L'1-2 è dato a 8,50.

Marcatori

Insigne contro il Milan si esalta spesso, per questo il suo gol è dato solo a 3,00. Gli unici giocatori la cui rete paga meno sono Mertens e Milik (quota: 2,75). In casa Milan sono dati a 3,50 i gol di Cutrone, Kalinic e André Silva. Kessié, che è rigorista, è dato a 6,00, Hamsik a 4,00.

