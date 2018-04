L'intervento miracoloso di Gigio, l'esultanza di Bonucci, il dribbling di Reina: a San Siro termina 0-0, ma il match regala perle.

0 condivisioni

38 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Ok: come ha fatto Donnarumma a parare quel tiro di Milik? Istinto, tecnica, esplosività: nel giorno delle sue 100 partite in Serie A, Gigio si è esibito in una parata ai limiti del possibile. Un intervento miracoloso che ha salvato il risultato e lo ha inchiodato sullo 0-0. Il pareggio porta la firma del numero 99.

Partita bloccata quella tra Milan e Napoli, hanno avuto ragione le difese: gli attacchi del Napoli si sono schiantati contro il muro Zapata, quelli del Milan non hanno superato la diga Albiol-Koulibaly. Lezioni di difesa a San Siro: due squadre concentrate per 90', che hanno concesso pochissimo. Tanta intensità, nessun gol. Lo spettacolo in campo comunque c'è stato. Le immagini parlano chiaro.

95 Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Milan v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-96

Chiudi 1 di 95

Oltre il risultato, cosa resterà di questo match di Serie A? Sicuramente il miracolo di Donnarumma, così come il pomeriggio perfetto di Zapata, che a un anno dal suo gol allo scadere nel derby contro l'Inter mette in scena una prestazione da 7 pieno. Non solo: in tribuna qualcuno ha esultato, in campo qualcun altro si è abbracciato. Ecco 5 fotogrammi per descrivere Milan-Napoli.

Serie A, fotogramma n°1: la parata senza senso di Donnarumma

Ok, la domanda ritorna: come ha fatto? Donnarumma sapeva. Donnarumma aveva capito tutto. Donnarumma ha superato se stesso e si è allungato in una frazione di secondo, parando il tiro di Milik e le ambizioni scudetto del Napoli. Salvando un Milan che stava per capitolare dopo una partita attenta. Ma Gigio ha detto no.

Donnarumma festeggia così le 100 presenze in A. #MilanNapoli pic.twitter.com/uUArkUReXP — Ferdinando de Bellis (@JingleBeIIis) April 15, 2018

2) L'esultanza di Bonucci dopo la parata

Un intervento che non è passato inosservato a Bonucci: il capitano rossonero era in tribuna causa squalifica per questa giornata di Serie A. Ha sofferto da lì, fino all'ultimo. Fino alla parata di Donnarumma e anche oltre. Flash: le telecamere lo inquadrano dopo l'intervento di Gigio. Stava per portarsi le mani ai capelli. Ma la disperazione si è trasformata in esultanza.

3) Il dribbling di Reina

Dall'attuale portiere del Milan a un futuro portiere rossonero: buona la prova di Reina a San Siro, impreziosita nel primo tempo da un dribbling tanto rischioso quanto bello. Piedi buoni per lo spagnolo, che va di tacco e sventa la minaccia. Chapeau.

4) L'abbraccio tra Gholuam e Mertens

Ghoulam, fuori per infortunio, ha seguito il suo Napoli a San Siro. Su Twitter ha ringraziato i tifosi per l'affetto. Il terzino si è affacciato anche in campo. Nostalgia. Voglia di esserci. Voglia di sostenere la squadra. E un abbraccio con Mertens.

5) La prestazione di capitan Zapata

Sì, Donnarumma si è preso la copertina. Però la prova di Zapata merita una menzione speciale: senza Bonucci e Romagnoli, il Milan si è affidato a Musacchio e al colombiano. Quest'ultimo, fascia di capitano al braccio, ha messo in scena una prestazione praticamente perfetta. Applausi.

Fotogramma bonus: Insigne vs bambini giganti

Ti siamo vicini, Lorenzo.