Nella partita col Malaga il capitano tocca quota 387 gettoni in campionato, raggiungendo il decimo posto nella classifica dei più presenti con le Merengues.

un'ora fa di Simone Cola

La lista delle leggende che hanno indossato la maglia del Real Madrid nel corso della sua lunga e gloriosa storia è tanto lunga quanto impressionante, una sfilza di nomi che non solo hanno fatto la storia non solo delle merengues, ma anche della Liga e del calcio europeo e mondiale: Gento, Di Stefano, Puskas, Santillana, Zidane e Casillas sono solo alcuni dei giocatori che hanno onorato la maglia di quello che per molti è il più grande club sul pianeta.

A questi si aggiunge da stasera l'attuale capitano Sergio Ramos, che scendendo in campo contro il Malaga colleziona la presenza numero 387 nella Liga con la maglia del Real, entrando nella classifica dei dieci calciatori più presenti nella storia del club. Un traguardo importante, ulteriore riconoscimento di un campione che sta per concludere la sua tredicesima stagione al Bernabeu e che a 32 anni potrà senz'altro migliorare i suoi record e arricchire un palmarés già adesso invidiabile.

Sergio Ramos rimane molto lontano dal primo posto, detenuto da Raul con la bellezza di 550 presenze, tuttavia il fatto di avere ancora davanti a se diversi anni di carriera potrebbe persino permettergli di raggiungere la vetta: per adesso il difensore, capitano anche della Spagna che si presenterà ai Mondiali in Russia con propositi battaglieri, si "accontenterà" di puntare al sorpasso di altri nomi storici del club, da Santillana a Gento passando per storici ex-capitani come Hierro e Sanchis. La rincorsa comincia da stasera, quando la 387esima gara con la camiseta del Real Madrid lo vedrà agganciare Guti.

Raul Gonzalez Blanco - 550 Manuel Sanchis - 523 Iker Casillas - 510 Santillana - 461 Fernando Hierro - 439 Francisco Gento - 427 Pirri - 417 José Antonio Camacho - 414 Michel - 404 Guti - 387 Sergio Ramos - 386

Un bel traguardo per Sergio Ramos, arrivato nell'ultimo giorno del mercato estivo del 2005, quando fu prelevato dal Siviglia. Per acquistare l'allora 19enne difensore, destinato a sostituire fin da subito un certo Walter Samuel, il Real Madrid sborsò la bella cifra di 25 milioni. Una cifra che anche oggi sarebbe importante, per un ragazzo con alle spalle una sola stagione vera da titolare nella Liga, figuriamoci 13 anni fa. Eppure, con il senno di poi, uno dei migliori investimenti nella storia del club.

Sergio Ramos infatti si è imposto immediatamente, indossando senza timore reverenziale una maglia "pesante" come quella delle merengues e risultando costantemente uno dei punti di forza di una squadra tradizionalmente a trazione offensiva: impostosi contemporaneamente anche in Nazionale - con cui ha da poco giocato la gara numero 151 - il difensore è diventato con gli anni un vero e proprio idolo dei tifosi al pari di campioni epocali come Zidane e Cristiano Ronaldo.

Merito di un carisma unico, di una continuità impressionante e di una completezza che gli ha permesso di segnare ben 72 gol. Reti a volte pesantissime, capaci di cambiare la storia di una partita e persino di una stagione. In tredici stagioni di fedele militanza con il Real Madrid Sergio Ramos ha conquistato 4 volte la Liga, 2 volte la Coppa del Re, 3 Champions League e altrettante Coppe del Mondo per club. A questi trofei vanno aggiunti i Mondiali del 2010 e gli Europei del 2008 e del 2012 con la Spagna, di cui è sempre stato un perno fondamentale.