I titoli dei quotidiani sportivi di oggi si concentrano sulla domenica di Serie A che ci aspetta: oggi sono in programma Milan-Napoli e il derby di Roma.

La domenica di Serie A che chiude la 32esima giornata può regalarci dei risultati decisivi per le sorti del campionato italiano. Oggi infatti si giocheranno partite importanti come Milan-Napoli e il derby capitolino fra Roma e Lazio.

Nell'anticipo serale di ieri l'Inter non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa dell'Atalanta e per questo motivo la partita dello stadio Olimpico di questa sera si presenta come un vero e proprio spareggio per arrivare al terzo posto. In più la Juventus cercherà di consolidare il primato contro la Sampdoria.

Per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani esteri, in Spagna viene data grande attenzione alla vittoria del Barcellona contro il Valencia che avvicina la squadra allenata da Valverde al matematico successo in Liga.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Inter, crescita zero"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra i tanti temi di questo week-end di campionato italiano: il deludente pareggio dell'Inter in casa dell'Atalanta, i due big match di oggi e la partita della Juventus contro la Sampdoria.

Corriere dello Sport: "No Icardi, no Inter"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul campionato e sull'Inter. Fra gli altri argomenti Milan-Napoli, che potrebbe decidere la corsa allo Scudetto, e l'attesissimo derby di Roma che è di fatto uno spareggio per un posto nella prossima Champions League.

Tuttosport: "Allegri e furiosi"

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla Juventus, che alle 18:00 di oggi proverà a cancellare la delusione del Santiago Bernabeu ospitando all'Allianz Stadium di Torino la Sampdoria di Marco Giampaolo.

L'Equipe: "La fête du dimanche soir"

La prima pagina dell'Equipe presenta il big match del campionato francese che andrà in scena questa sera alle 21:00. Dopo essersi incontrate nella finale della Coppa di lega, Paris Saint-Germain e Monaco si affrontano anche in Ligue 1.

As: "Zidane contraataca"

Tengono ancora banco le polemiche post Real Madrid-Juventus di Champions League e l'apertura del quotidiano madrileno As è dedicata alla risposta di Zidane data nella conferenza stampa di ieri in vista della partita contro il Malaga.

Sport: "La Liga es nuestra"

Il primo quotidiano catalano della nostra rassegna stampa è Sport, che sulla sua prima pagina celebra il 2-1 rifilato dal Barcellona al Valencia con cui i blaugrana fanno un passo decisivo verso la conquista del campionato spagnolo.

Mundo Deportivo: "El Barça se levanta"

Anche l'apertura del Mundo Deportivo è sul Barcellona: grazie al successo firmato dalla reti di Suarez e Umtiti, la squadra allenata da Valverde ora è a soltanto 7 punti dalla vittoria matematica della Liga.

Marca dà spazio allo sfogo di Zidane

Anche l'apertura di Marca si concentra sulle parole di Zidane di ieri pomeriggio. Il tecnico del Real Madrid si è detto indignato dei toni usati da una certa stampa per parlare di quanto successo al Santiago Bernabeu contro la Juventus.

A Bola: "Vista para o título"

Come sempre a chiudere la nostra rassegna stampa è il portoghese la Bola che non può che concentrarsi sulla grande sfida di Superliga in programma questo pomeriggio. Benfica e Porto si incontrano con le Aquile in testa con un solo punto di vantaggio sui Dragoni: è la partita che deciderà il campionato.