Premier League, il City vince il titolo

Dopo il successo di ieri in casa del Tottenham, è la sconfitta dei Red Devils a consegnare il titolo alla squadra di Guardiola con 4 giornate d'anticipo.

Nell'ultima giornata di Premier League è stato il Manchester United a rimandare la festa del Manchester City vincendo all'Etihad Stadium. Solamente 8 giorni dopo è una sconfitta dei Red Devils a decretare la vittoria matematica in campionato dei Citizens.

Ieri i ragazzi di Guardiola hanno vinto autorevolmente in casa del Tottenham per 3-1 e oggi aspettavano di conoscere il risultato dei cugini per capire se la vittoria in Premier League sarebbe arrivata già alla 34esima giornata.

Così è stato perché il Manchester United è stato inaspettatamente sconfitto in casa dal West Bromwich Albion ultimo in classifica. È bastata una rete al 73esimo di Jay Rodriguez per dare il successo al WBA e la Premier League al Manchester City.

Un campionato letteralmente dominato dalla squadra di Pep Guardiola, la cui vittoria finale era soltanto questione di tempo. Quello della stagione 2017/2018 è il 5° titolo nella storia per il Manchester City.