Durissima lezione della squadra di Emery ai campioni in carica: travolto il club del principato, i parigini vincono il settimo titolo della loro storia.

15 apr 2018

Se una partita potesse servire da metafora per un campionato intero, Paris Saint-Germain-Monaco di questa sera sarebbe perfetta per raccontare questa edizione della Ligue 1. Il PSG ha infatti distrutto il club del principato per 7-1 laureandosi campione di Francia.

Il Paris Saint-Germain vince il campionato con ben 5 giornate di anticipo, battendo proprio i campioni in carica al Parco dei Principi. A decidere la sfida sono state le doppiette di Lo Celso e Di Maria, a cui vanno aggiunte le reti di Cavani, Draxler e la sfortunata autorete di Falcao. Inutile il gol di Lopes per gli ospiti.

Un risultato netto che chiude una Ligue 1 assolutamente senza storia, celebrata con una vittoria in cui il Paris Saint-Germain ha segnato 7 reti al club detentore del titolo, uno per ogni campionato vinto nella sua storia. Primo successo per Emery, che però lascerà Parigi a fine stagione per far spazio a Tuchel.