Fiorentina, 6 vittorie di fila in Serie A: record del 1960 eguagliato

Buffon: "Non mi pento di ciò che ho detto. Ho difeso la mia squadra"

Ciò che ha fatto sorridere però è il coro della Fiesole prima della revoca della massima punizione: la curva della Fiorentina ha infatti chiamato Orsato "insensibile", prendendo in giro le ormai famose dichiarazioni post Real Madrid-Juventus di Gianluigi Buffon. Chissà che questo coro non abbia fatto breccia nel cuore dell'arbitro, convincendolo a tornare sulla sua decisione.

Subito dopo però, su indicazione del VAR, il direttore di gara è andato a rivedere l'episodio notando che nel contrasto i difensori della Fiorentina colpiscono il pallone e non il giocatore dei biancoazzurri. Per questo motivo il rigore sarà annullato.

Il #Var annulla un rigore dato inizialmente alla #Spal . Sul ribaltamento di fronte giocata di @federicochiesa che crossa teso #Simeone sfiora e #Biraghi non riesce a ribadire. #FiorentinaSpal 0-0 pic.twitter.com/WTL4B102h6

La goliardia toscana è rinomata in tutta Italia e durante la partita fra Fiorentina e SPAL di questo pomeriggio ne abbiamo avuto l'ennesima prova. Dopo pochi minuti dall'inizio della partita l'arbitro Orsato ha assegnato un rigore alla formazione ospite per un fallo su Felipe.

Nella partita con la SPAL, l'arbitro ha concesso (e poi revocato) il tiro dagli 11 metri. La curva viola ne ha approfittato per prendere in giro Buffon.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK