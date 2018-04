La squadra allenata da Phillip Cocu domina nella sfida contro gli eterni rivali e vince il campionato con 3 giornate di anticipo.

1 condivisione

2 ore fa

Un trionfo nella partita più attesa: il PSV Eindhoven arrivava alla storica sfida contro l'Ajax di oggi con la possibilità di chiudere l'Eredivisie nell'incontro con i rivali di sempre e la squadra allenata da Phillip Cocu non si è lasciata sfuggire l'occasione.

🏆 | PSV IS VOOR DE 24E KEER LANDSKAMPIOEN GEWORDEN! pic.twitter.com/P6zC6kuPsh — PSV (@PSV) April 15, 2018

I padroni di casa hanno infatti maltrattato i Lancieri battendoli con un netto 3-0 e regalandosi i festeggiamenti del titolo davanti al loro pubblico. Una partita senza storia quella del Philips Stadion, messa subito sui binari del PSV con i gol di Pereiro e de Jong. Il clima di festa per un successo in Eredivisie che sembrava ormai già scritto non ha distratto i ragazzi di Cocu, che nella ripresa sono entrati ancora più determinati di prima e hanno chiuso la partita al 54esimo minuto con il giovanissimo Steven Bergwijn.

L'Ajax perde la testa e nel finale vengono espulsi Tagliafico e De Jong, mentre il PSV controlla la partita e dopo il fischio finale può festeggiare la 24esima Eredivisie della sua storia, arrivata con 3 giornate d'anticipo.