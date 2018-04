I partenopei vengono fermati sullo 0-0 dal Milan. La capolista ne approfitta e aumenta il vantaggio sui rivali battendo la Sampdoria in casa.

Quella di oggi rischia di essere una giornata importantissima per le sorti del campionato italiano: dopo i risultati di questa domenica, la Juventus aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica Serie A grazie alla vittoria per 3-0 contro la Sampdoria.

Nella partita giocata questo pomeriggio alle 15:00, il Napoli secondo nella classifica Serie A è stato infatti bloccato sullo 0-0 da un Milan compatto e soprattutto da un Donnarumma eccezionale. Il pari dei partenopei ha permesso alla Juventus di allungare a +6, con 6 giornate ancora da giocare.

Risultati importanti anche in zona Europa, con i pareggi di Milan e Inter, e in coda dove Crotone, SPAL e Chievo non trovano una vittoria che avrebbe permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Cagliari-Udinese 2-1

Chievo-Torino 0-0

Genoa-Crotone 1-0

Atalanta-Inter 0-0

Fiorentina-SPAL 0-0

Sassuolo-Benevento 2-2

Bologna-Verona 2-0

Milan-Napoli 0-0

Juventus-Sampdoria 3-0

Lazio-Roma, ore 20:45

Donnarumma ha salvato il risultato in Milan-Napoli

Classifica Serie A: Juventus a +6 dal Napoli

Ecco dunque la classifica Serie A aggiornata dopo 32 giornate di campionato: la Juventus guida con 84 punti, 6 lunghezze davanti al Napoli bloccato dal Milan. In coda il Benevento trova il suo primo punto in trasferta.