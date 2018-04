L'allenatore di origini italiane ha voluto esultare insieme ai suoi tifosi dopo il 2-0 rifilato ai rivali di sempre del Borussia Dortmund.

I giochi di parole sul cognome e sulle origini di Domenico Tedesco hanno ormai fatto il loro tempo, ma l'allenatore dello Schalke 04 sembra davvero la perfetta sintesi fra il calore del nostro paese e l'efficenza teutonica.

Lo sanno bene i tifosi della sua squadra, che oggi ha messo una seria ipoteca sul secondo posto nella classifica della Bundesliga con una bella vittoria nel sentitissimo derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund.

I ragazzi di Tedesco hanno battuto i gialloneri per 2-0 e dopo il fischio finale l'allenatore dello Schalke 04 ha voluto festeggiare l'importante vittoria direttamente con i tifosi della curva, che sono stati ben lieti di dargli il microfono per permettergli di chiamare i cori dei sostenitori. Un'immagine di grande passione, non molto usuale in Bundesliga. Ma si sa, Tedesco ha il cuore italiano.