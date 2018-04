Il centrocampista cileno si è fatto male al ginocchio destro ed è uscito dal campo. Potrebbe saltare la semifinale contro i Blancos del 25 aprile.

90 condivisioni

2 ore fa

Brutta notizia per il Bayern Monaco e per Jupp Heynckes: durante l'ultimo allenamento della squadra bavarese, Arturo Vidal ha riportato un infortunio al ginocchio destro di cui non si conosce ancora l'entità.

Vidal rischia di saltare la partita contro il Real Madrid

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Bild, l'ex centrocampista della Juventus si sarebbe accasciato a terra durante la partitella tenendosi lo stesso ginocchio che lo ha tenuto fuori all'inizio del mese. Il cileno si è fatto aiutare dal compagno nel Bayern Monaco Ribery a salire su una macchinetta che lo ha portato fuori dal campo.

Una brutta tegola per il Bayern Monaco, non tanto per il proseguo del campionato che è ormai stato vinto, ma per la doppia sfida che attende i bavaresi in Champions League. Il 25 aprile infatti all'Allianz Arena arrivano i Campioni d'Europa in carica del Real Madrid e la squadra di Heynckes potrebbe doverli affrontare senza Vidal.