Il prossimo turno si giocherà fra sabato 14 e domenica 15 aprile: sarà trasmesso sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium e sui rispettivi servizi streaming

3 ore fa di Daniele Minuti

Dopo una settimana di grandi emozioni arrivate dalle partite delle coppe europee, il campionato di Serie A riparte in un week-end che potrebbe dare dei verdetti decisivi per la corsa allo Scudetto e quella verso il piazzamento in Champions League.

Fra sabato 14 e domenica 15 aprile si giocheranno partite molto importanti sia per la vetta che nel fondo della classifica. In particolare domenica ci aspetta un doppio big match, con il Milan che ospita il Napoli nel pomeriggio e il derby di Roma che chiude la giornata.

La Juventus capolista attende all'Allianz Stadium la Sampdoria mentre l'Inter giocherà l'anticipo serale di sabato all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta. I tifosi che vorranno seguire la 32esima giornata potranno farlo sia in televisione che in streaming.

La Lazio giocherà il derby domenica sera

Serie A, dove vedere la 32esima giornata in TV e streaming

Tutte quante le partite del campionato di Serie A verranno trasmesse agli abbonati della piattaforma Sky, che proporrà anche la Diretta Gol alle 18:00 di sabato (con Chievo-Torino e Genoa-Crotone) e alle 15:00 di domenica (quando si giocheranno Milan-Napoli, Sassuolo-Benevento e Bologna-Verona).

Esclusa la sfida di San Siro, le partite appena citate saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre tutte le altre saranno visibili anche su Mediaset Premium. Le programmazioni di entrambe le pay tv sarà disponibile anche sui rispettivi servizi streaming: Sky Go e Premium Online.

Sabato 14 aprile, ore 15:00 - Cagliari v Udinese - Esclusiva Sky Calcio 1 HD

Sabato 14 aprile, ore 18:00 - Chievo v Torino - Esclusiva Sky Calcio 1 HD

Sabato 14 aprile, ore 18:00 - Genoa v Crotone - Sky Calcio 2 HD e Premium Sport 2 HD

Sabato 14 aprile, ore 20:45 - Atalanta v Inter - Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD

Domenica 15 aprile, ore 12:30 - Fiorentina v SPAL - Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Sassuolo v Benevento - Esclusiva Sky Calcio 3 HD

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Bologna v Verona - Esclusiva Sky Calcio 2 HD

Domenica 15 aprile, ore 15:00 - Milan v Napoli - Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD

Domenica 15 aprile, ore 18:00 - Juventus v Sampdoria - Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD

Domenica 15 aprile, ore 20:45 - Lazio v Roma - Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Premium Sport HD

Per chi non fosse abbonato né a Sky né a Mediaset Premium c'è sempre la possibilità di vedere tutte le partite della 32esima giornata di Serie A grazie a NowTv, la internet tv di Sky che trovate al link www.nowtv.it/sport.