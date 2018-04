Seedorf, la classe non invecchia: che stop durante Athletic-Deportivo!

Uno sprazzo di talento che ha riportato agli occhi le gesta di Seedorf da giocatore. E se il tecnico olandese si dimostrerà bravo in panchina anche soltanto la metà di quanto lo era sul campo, potrebbe diventare tranquillamente uno dei migliori allenatori al mondo.

Ma durante la partita contro l'Athletic Bilbao, l'olandese ha ricordato a tutti che razza di giocatore fosse prima di togliere gli scarpini e sedersi su una panchina. Al 33esimo del primo tempo, un pallone spazzato da un suo difensore stava atterrando nei pressi della sua panchina e l'ex Milan l'ha stoppato come se niente fosse.

È proprio vero che il talento non invecchia mai. Clarence Seedorf è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione e ora sta provando a far strada anche nel ruolo di allenatore con il suo Deportivo La Coruna.

L'ex centrocampista olandese si è esibito in un controllo fenomenale durante la partita vinta dalla sua squadra al San Mamés.

