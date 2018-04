L'allenatore dei Blancos risponde alle polemiche sull'arbitraggio della partita contro la Juventus: "Dette cose vergognose. In molti sono antimadridisti".

437 condivisioni

3 ore fa

Non si spengono le polemiche per l'arbitraggio visto in Real Madrid-Juventus lo scorso mercoledì. I Blancos sono stati al centro di accuse pesanti, in particolare dalla stampa che "simpatizza" per il Barcellona che ha definito il ritorno dei quarti di finale di Champions League "Il furto del secolo". Ma Zinedine Zidane non ci sta.

🆚 @MalagaCF preparation

💫 #RMUCL draw

💬 Juventus reaction



Read what Zidane had to say in this afternoon's pre-match press conference at #RMCity. 👇https://t.co/EpER6eY1zW — Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 14, 2018

Il tecnico del Real Madrid non ha commentato le tante critiche nei confronti della sua squadra di questi giorni, ma nella conferenza stampa tenuta in vista della partita di domani sera in casa del Malaga il francese ha voluto togliersi qualche sassolino.

Basta parlare di furto, è vergognoso. Quello che stiamo facendo dà fastidio a molte persone che odiano il Real: abbiamo meritato di passare il turno.

L'allenatore del Real Madrid ha usato toni molto duri nei confronti della stampa che ha attaccato la sua società mentre è stato più comprensivo verso Buffon, che dopo la partita è stato protagonista di uno sfogo sull'arbitraggio.