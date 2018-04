I quotidiani sportivi in edicola oggi si concentrano sul ritorno dei campionati e sul sorteggio per le semifinali di Champions League tenuti ieri mattina.

Il sorteggio per le semifinali di Champions League tenuto ieri mattina a Nyon ha chiuso una delle settimane di coppe europee più intense degli ultimi anni. Dall'urna sono usciti gli accoppiamenti Real Madrid-Bayern Monaco e Roma-Liverpool.

Inoltre per le squadre che invece non avranno più impegni settimanali è già il momento di concentrarsi nuovamente sui rispettivi campionati: sono questi i due argomenti che dominano le prime pagine dei giornali della nostra rassegna stampa del 14 aprile.

I quotidiani sportivi nostrani si dividono fra il sabato di Serie A che ci aspetta, con l'Inter protagonista, e il calciomercato. Mentre in Spagna grande spazio al Real Madrid che punta alla terza Champions League consecutiva e al Barcellona che ha voglia di riscatto in Liga.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Icardi, riscatti?"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport titola sull'Inter, che questa sera sarà impegnata all'Atleti Azzurri d'Italia nell'anticipo contro l'Atalanta. In taglio alto spazio al sorteggio per le semifinali di Champions League, dove la Roma incontrerà il Liverpool dell'ex Salah.

Corriere dello Sport: "Firma, Sarri, firma!"

È il futuro di Maurizio Sarri l'argomento principale della prima pagina del Corriere dello Sport: il quotidiano romano titola sulle possibilità di permanenza del tecnico sulla panchina del Napoli, con il presidente De Laurentiis che starebbe spingendo per il rinnovo.

Tuttosport: "Darmian, sì alla Juve"

Ancora calciomercato sulle pagine di Tuttosport, in particolare l'interesse della Juventus per Matteo Darmian. Il terzino in forza al Manchester United sarebbe sempre più vicino ad accettare il trasferimento in bianconero per la prossima estate.

L'Equipe: "L'OM juoe aux bull"

Ancora coppe, ancora sorteggi, ancora semifinali ma questa volta di Europa League. La prima pagina del quotidiano francese l'Equipe è dedicata infatti al sorteggio per la semifinale dell'Olympique Marsiglia, che se la vedrà con gli austriaci del Salisburgo.

As: "Contra el Bayern y con Ramos"

Apriamo la rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli con il madrileno As, che dedica la sua prima pagina ai sorteggi per le semifinali di Champions League ed Europa League tenuti a Nyon ieri mattina e che interessano Real Madrid e Atletico Madrid.

Sport: "Reacción"

L'apertura di Sport si concentra sul Barcellona, che dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano della Roma cerca di riscattarsi subito nella sfida di campionato contro il Valencia in programma questo pomeriggio.

Mundo Deportivo: "Operación doblete"

Anche il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina alla squadra allenata da Valverde, che cercherà di dimenticare la delusione europea battendo in casa il Valencia e conquistando 3 punti che la avvicinerebbero ancora di più alla vittoria della Liga.

Marca: "Cuidado que muerden"

Esattamente come As, anche Marca si concentra sui sorteggi per le semifinali di Champions ed Europa League. Per arrivare nelle finali delle rispettive competizioni, il Real Madrid dovrà superare il Bayern Monaco mentre l'Atletico affronterà l'Arsenal.

A Bola: "Salvio vai renovar"

L'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa di oggi è quella della Bola, che apre con un'indiscrezione di calciomercato sul Benfica. Pare infatti che Salvio, attaccante che in questa stagione è stato letteralmente tormentato dagli infortuni, rinnoverà il contratto con le Aquile.