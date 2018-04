Tyc Sports annuncia la possibile esclusione del capitano nerazzurro dalla lista dei pre-convocati della Seleccion. C'è Lautaro Martinez.

Mauro Icardi rischia concretamente di non prender parte ai Mondiali di Russia 2018. L'attaccante e capitano dell'Inter, autore di 24 reti in 29 presenze, potrebbe dunque veder sfumare il sogno di partecipare alla spedizione della Seleccion.

La notizia, riportata da Tyc Sports, assume un peso specifico enorme se rapportata alle parole del ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, che meno di un mese fa gli aveva rimproverato una scarsa relazionalità con i compagni di nazionale.

Icardi? È un calciatore che avevamo scelto, ma c'è qualcosa che non funziona nel relazionarsi calcisticamente con i compagni. Ovviamente sono orgoglioso che sia argentino e non lo scarto affatto, ma è chiaro che bisogna focalizzarsi sulla relazione che intercorre tra i migliori calciatori e la nostra squadra.

L'incompatibilità tattica di Icardi con l'impiantistica di gioco di Sampaoli starebbe dunque alla base del possibile veto sulla sua convocazione per i prossimi Mondiali, con l'ex ct del Cile che sembrerebbe invece orientato a dare una chance al futuro interista Lautaro Martinez. Maurito, che nelle quattro apparizioni con la maglia della Seleccion non ha particolarmente brillato, potrebbe concretamente non raggiungere gli altri italiani Biglia, Dybala, Fazio, Higuain e Perotti, inseriti nella lista resa nota dall'emittente argentina.

#SelecciónArgentina A 62 días del Mundial, Sampaoli tiene casi definida la lista de preseleccionados: 34 de 35 jugadores ya están confirmados. ¿Quién será el último?: https://t.co/7Y98LDlyef pic.twitter.com/kvHJWcimpi — TyC Sports (@TyCSports) April 13, 2018

Mondiali: la possibile lista dei pre-convocati di Sampaoli

Il non essere inserito nella lista dei pre-convocati per il prossimo Mondiale rappresenterebbe - come è ovvio che sia - una bocciatura importante per Icardi, che potrebbe però rimettersi ancora in carreggiata: le scelte di Sampaoli, infatti, sono tutto meno che definitive. Certo anche che non figurare tra i 35 prescelti rappresenta comunque un serio indicatore sulle preferenze tecnico-tattiche dell'ex Siviglia, che ha optato per un progetto di squadra corale e non su un undici fondato sui singoli.

Poche sorprese nei probabili pre-convocati di Sampaoli per i prossimi Mondali. I 35 inseriti nel calderone sono infatti giocatori già attenzionati e/o utilizzati negli ultimi impegni, con il ct della Seleccion che ha sposato la linea della coerenza in vista della spedizione russa. Di seguito la lista completa dei possibili 35.