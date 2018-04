Liga, il Betis non si ferma più: 1-0 a Girona, 5^ vittoria consecutiva

I biancoverdi di Siviglia vincono ancora e salgono a 52 punti in classifica.

un'ora fa

Nell'anticipo del venerdì della 32^ giornata di Liga, il Betis batte 1-0 il Girona in trasferta e conquista la sua quinta vittoria consecutiva. Ora i punti in classifica sono 52. Quinto posto blindato dagli attacchi del Villarreal che con cinque lunghezze di ritardo è chiamato a superare il Leganes per rifarsi sotto ai bianconverdi di Siviglia.

Una striscia di successi iniziata un mese fa con il successo in casa dell'Alaves (3-1), seguito poi dalle vittorie contro Espanyol (3-0), Getafe (0-1), e Eibar (2-0). Ieri il quinto sigillo, grazie al gol di Loren al 36': vittoria di misura e quarta partita consecutiva senza prendere gol.