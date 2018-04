La squadra di Seedorf vince la seconda in fila e continua a sperare nella salvezza. Il Levante (che ha una partita in meno) dista solo 5 punti.

9 condivisioni

14 apr 2018 di Michele Pedrotti

Il Deportivo c'è e batte un colpo. Anzi, tre. La squadra di Seedorf, dopo aver battuto il Malaga nella scorsa giornata per 3-2, si ripete anche a San Mamès con lo stesso risultato cogliendo per la prima volta in questa Liga due vittorie consecutive. Sono tre punti che migliorano non poco la situazione in casa Depor, ora a -5 dal Levante (impegnato domani con l'Atletico).

Sconfitta che invece allontana definitivamente l'Athletic Bilbao dalla zona europea, essendo a -7 dal settimo posto e avendo offerto un'altra prestazione incolore dopo la vittoria illusoria in casa del Villarreal.

Liga, Depor show nel primo tempo

Pronti via ed è subito Deportivo, che va in vantaggio grazie al terzo gol consecutivo di Adrian Lopez, bravo a colpire di testa su sviluppi di calcio d'angolo. In totale fanno 8 in questa Liga per lui, che diventano 9 subito dopo: Lucas Perez trova con un cross Borges sul secondo palo, che di testa a sua volta pesca liberissimo Adrian in area. Troppo facile per lui firmare il 2-0, che legittima un avvio praticamente perfetto del Depor.

È un Athletic Bilbao stordito quello che prova la reazione. Il primo squillo dei padroni di casa arriva alla mezz'ora, quando De Marcos si libera bene di un uomo al limite dell'area e fa partire un destro alto di poco sopra la traversa. Appena prima che finisca il primo tempo però a rendersi pericolosissimo sono ancora gli ospiti, sempre con Adrian Lopez. Dopo aver superato Kepa, l'attaccante spagnolo viene fermato solo da un grande intervento di Inigo Martinez.

Min. 6: Adrián ⚽️

Min. 14: Adrián ⚽️



¡El @RCDeportivo ha arrancado muy fuerte en San Mamés! 🔥 #AthleticDépor — LaLiga (@LaLiga) April 14, 2018

Grandi emozioni nella ripresa

Si parte subito con il gol che riapre la partita. Dal calcio d'angolo battuto da Etxebarria sbuca Raul Garcia, che tutto solo fa 1-2 riaccendendo gli animi a San Mamès. La gioia dei tifosi di casa però dura poco, in quanto cinque minuti più tardi Borja Valle rimette due gol di distanza tra le due squadra. Bello e importantissimo il gol dello spagnolo, il primo della sua Liga.

A 20' dalla fine però il Depor si distrae, concedendo all'Athletic un gol olimpico direttamente calcio d'angolo. L'autore del gol è Susaeta, che firma la sua terza rete in stagione. La squadra di Ziganda sfiora anche il pareggio con una girata di Inigo Martinez, salvata in extremis da Ruben Martinez.