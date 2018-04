La gara sul circuito di Shangai partirà alle 8:10 di domenica 15 aprile e sarà visibile in diretta per chi ha un abbonamento Sky e in differita in chiaro.

Il Mondiale di Formula 1 continua: una settimana dopo il Gran Premio corso in Bahrein e vinto ancora una volta dalla Ferrari guidata da Sebastian Vettel sarà il momento della corsa sul circuito cinese di Shangai.

Il pilota tedesco del Cavallino proverà a continuare la sua striscia positiva e soprattutto a tenersi alle spalle un agguerritissimo Hamilton. Dopo due gare dall'inizio della stagione, il Campione del Mondo in carica è ancora alla ricerca della prima vittoria.

Come il Gran Premio inaugurale in Australia, anche quello in Cina partirà ad un orario non comodissimo per gli spettatori italiani (specialmente di domenica), cioè le 8:10. Ma gli appassionati potranno seguire la corsa in televisione e in streaming sia in diretta che in replica, anche in chiaro.

Vettel ha vinto i primi due Gran Premi della stagione

Formula 1: dove vedere il GP di Cina in tv e in streaming

Il terzo Gran Premio di questa stagione di Formula 1 sarà trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di Sky, che potranno seguire sia la gara che il Paddock Live sul canale dedicato Sky F1 HD, canale 207 del decoder. Per chi non potesse assistervi live, c'è la possibilità di vedere le repliche alle 11:00, alle 14:00, alle 18:00 e alle 20:30, tutto disponibile anche col servizio streaming Sky Go.

Chi non possiede l'abbonamento a Sky potrà comunque assistere al Gran Premio di Shangai in chiaro su TV8, che trasmetterà la gara in differita alle ore 21:00. La corsa sarà anche visibile anche su tablet, smartphone e pc andando sul sito di TV8.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky F1 HD, canale 207:

Ore 6:30 - Paddock Live

Ore 8:10 - Gara

Ore 11:00, 14:00, 18:00, 20:30 - Replica

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:00 - Gara

In ultimo c'è sempre l'opzione internet tv per chi non avesse a disposizione una televisione negli orari della gara: per vedere la terza gara della stagione di Formula 1 basterà abbonarsi alla piattaforma streaming NowTv che trovate all'indirizzo https://www.nowtv.it/sport/.