Giro pazzesco di Seb, che batte Kimi per un soffio. Bottas terzo, quarto Hamilton. Rosse veloci e favorite a Shanghai.

144 condivisioni

un'ora fa di Francesco Bizzarri

È un grande inizio di stagione per la Ferrari in Formula 1. In Cina ecco un’altra pole di Sebastian Vettel, la seconda consecutiva. Subito dietro Kimi Raikkonen con l’altra Rossa: a Shanghai i due piloti di Maranello volano. In difficoltà invece le Mercedes: terzo Bottas, quarto Hamilton. Lontani.

Due pole consecutive della Ferrari non accadevano addirittura dal 2012. In Cina è stato sempre Lewis Hamilton il re del miglior tempo: questa volta, con una macchina non al meglio, si deve arrendere. Ancora, dopo il Bahrain.

Domani in gara (partenza ore 8.10) Ferrari davanti e favorite nel GP di Formula 1 della Cina. C’è l’occasione, su una pista non proprio favorevole, di allungare in classifica. Vettel è super, Raikkonen anche. Chance troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Formula 1 Cina, Vettel in pista a Shanghai

Formula 1 Cina, le qualifiche

Da sei stagioni consecutive la Mercedes parte in pole nel GP di Cina della Formula 1. Ma la Ferrari vuole provarci, i tempi sono incoraggianti. In Q1 primo Vettel, secondo Raikkonen. Mercedes leggermente staccate. Chi rischia davvero è Daniel Ricciardo: nelle ultime libere rottura del turbo. Corsa contro il tempo nei box per sistemare il danno: l’australiano ce la fa e piazza il giro utile. Eliminati Sirotkin, Gasly, Stroll, Leclerc ed Ericcson.

Nella Q2 la Ferrari si conferma fortissima, la Mercedes prima in difficoltà, poi non più. Hamilton fa il miglior tempo e rifila 3 decimi a Raikkonen, 4 a Vettel. Bottas secondo, subito dietro. La sfida si infiamma.

Battaglia vera per la pole position

Ecco qui, ancora Mercedes contro Ferrari anche in Cina. La lotta alla pole è durissima: due Ferrari al vertice in Q1, due Mercedes al comando in Q2. Bottas è lontano, Hamilton non finisce l'ultimo giro e finisce quarto dietro al compagno di squadra. La battaglia è tutta nella casa di Maranello: giro record di Vettel, che batte per poco Raikkonen. Weekend speciale per ora, prima fila tutta Ferrari.