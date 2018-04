I padroni di casa vanno in vantaggio ad inizio ripresa con Thommy ma vengono sorpresi al 93esimo dal colpo di testa vincente di Füllkrug.

0 condivisioni

un'ora fa

Prima della partita il pari sarebbe andato bene ad entrambe le squadre, ma vedersi sfilare da sotto il naso una vittoria all'ultimo minuto fa sempre male. Lo Stoccarda era ad un passo dai 3 punti nella sfida casalinga contro l'Hannover ma gli ospiti sono riusciti a strappare un pareggio prezioso.

JAWOLL! 🙌😃💪 Nachdem der VfB Stuttgart in Führung gegangen war, trifft Niclas #Füllkrug in der Nachspielzeit zum Ausgleich - und so nehmen wir am Ende einen Punkt mit nach #Hannover! 🤗 #H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚 pic.twitter.com/LBQQ1QAf79 — Hannover 96 (@Hannover96) April 14, 2018

Nel primo tempo ci sono state poche emozioni e le uniche due vere occasioni sono capitate sui piedi del solito Mario Gomez, che però non è stato freddo sotto porta come si è mostrato in questi ultimi mesi.

Il gol del vantaggio arriva ad inizio ripresa con uno splendido destro a giro di Thommy, che sembra mettere la partita sui binari giusti per lo Stoccarda. Al 93esimo però un pallone buttato in area viene ribadito in gol da Füllkrug, che inchioda il risultato sull'1-1. Punto prezioso per entrambe che si allontanano dalla coda della Bundesliga, ma i padroni di casa si mangiano lo stesso le mani.