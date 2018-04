Bundesliga, Hertha Berlino-Colonia 2-1

Bundesliga, l'Hertha Berlino batte il Colonia e vede la salvezza

La squadra della capitale batte in rimonta il Colonia ultimo in classifica in casa e si allontana forse definitivamente dalla zona retrocessione.

un'ora fa

Una vittoria che allo stesso tempo condanna quasi definitivamente una squadra alla retrocessione e permette all'altra di assicurarsi la permanenza in Bundesliga: all'Olympiastadion l'Hertha Berlino ha battuto 2-1 il Colonia. JAAAAAAAAA: Aus, Ende, vorbei! HEIMSIEG! #BSCKOE 2:1 #hahohe pic.twitter.com/HnlK3WlWW8 — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 14, 2018 E dire che le cose si erano subito messe bene per gli ospiti, che sono andati in vantaggio alla mezz'ora grazie ad una rete di Bittencourt. Si va all'intervallo con il Colonia in vantaggio e che accarezza ancora qualche lieve speranza di restare in Bundesliga, ma nella ripresa la partita cambia anche grazie all'ingresso di Leckie capace di trasformare i suoi. Al 49esimo c'è subito il pareggio firmato da Selke, che soltanto 3 minuti dopo segna la rete del vantaggio che durerà fino alla fine, nonostante qualche occasione clamorosamente sprecata dalla squadra di Ruthenbeck. L'Hertha a +12 dalla zona retrocessione mentre il Colonia è sempre più ultimo e pare condannato ad abbandonare la Bundesliga.