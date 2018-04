Il centrale spagnolo si trovava nel tunnel degli spogliatoi del Bernabeu contro la Juventus nonostante fosse squalificato.

La Uefa ha deciso di non prendere provvedimenti contro Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, nonostante fosse squalificato, era presente nel tunnel degli spogliatoi del Bernabeu durante la partita contro la Juventus e per questo poteva essere fermato. Ma secondo Sky Sport il massimo organo calcistico europeo ha chiuso il caso dopo aver esaminato il report del delegato presente nell'impianto madrileno. Non ci sono state conseguenze perché il giocatore si trovava a bordocampo e non sul terreno di gioco. Sergio Ramos sarà quindi disponibile per la semifinale contro il Bayern Monaco.