Del Piero: "Non capisco le parole di Buffon"

Real Madrid-Juventus: Agnelli contro Collina, per Chiellini "una rapina"

Infine arriviamo alla prima pagina della Bola, che è dedicata all'amara eliminazione dello Sporting Lisbona dai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 subito all'andata, i biancoverdi hanno battuto l'Atletico Madrid solamente per 1-0, risultato che non gli ha permesso di passare il turno.

Stesso discorso per l'altro quotidiano "vicino" al Barcellona, cioè il Mundo Deportivo: il titolo di oggi si concentra sulle critiche ricevute dall'arbitro Oliver dopo Real Madrid-Juventus. In taglio alto viene analizzato il momento del Barcellona.

Le coppe europee sono protagoniste della rassegna stampa anche dei giornali spagnoli: As si proietta verso il sorteggio per le semifinali di Champions League ed Europa League, dove saranno impegnate sia il Real Madrid che l'Atletico Madrid.

La nostra rassegna stampa vola fuori dai confini italiani cominciando con il francese l'Equipe che con la sua prima pagina celebra il passaggio in semifinale di Europa League dell'Olympique Marsiglia, capace di ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Lipsia battendo i tedeschi per 5-2.

Anche il Corriere dello Sport titola su quanto visto durante Real Madrid-Juventus, dedicando però il taglio alto alla clamorosa eliminazione dall'Europa League della Lazio che è uscita sconfitta per 4-1 dallo stadio del Salisburgo.

È proprio sulle discussioni nate dopo partita giocata mercoledì sera al Santiago Bernabeu che titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport . Il quotidiano rosa spinge per l'introduzione della VAR anche nelle coppe europee dopo gli errori nei confronti delle squadre italiane.

Ed è proprio quello delle coppe europee l'argomento principale che domina le prime pagine dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa : in mattinata ci saranno infatti i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali di Champions League ed Europa League, mentre continuano a tenere banco le polemiche post Real Madrid-Juventus .

I biancocelesti si sono fatti clamorosamente rimontare dopo la vittoria per 4-2 dell'andata perdendo 4-1 in casa degli austriaci. Il Salisburgo raggiunge nel turno successivo l'Atletico Madrid, l'Olympique Marsiglia e l'Arsenal.

Con le partite valide per il ritorno dei quarti di finale di Europa League di ieri sera, si è chiusa una delle settimane più incredibili della storia del calcio europeo che purtroppo ha visto anche l'eliminazione della Lazio per mano del Salisburgo.

Continuano le polemiche post Real Madrid-Juventus e ci si concentra sui sorteggi per le semifinali di Champions che si terranno questa mattina.

