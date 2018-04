Un giorno prima del sorteggio delle semifinali di Champions League, sul sito dei giallorossi sono stati messi in vendita i biglietti per la partita contro i Reds.

Una svista o una profezia? Vigilia dei sorteggi delle semifinali di Champions League, le squadre interessate sono Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e Roma. Sul sito dei giallorossi, freschi di impresa contro il Barcellona, vengono già messi in vendita per errore i biglietti per la gara contro i Reds: andata ad Anfield il 24 aprile, ritorno allo Stadio Olimpico il 2 maggio. Poche ore dopo, l'errore prenderà le forme di una premonizione. Il sorteggio di Nyon ha infatti riservato alla squadra di Francesco la formazione di Klopp. Ah, dalle 16 di venerdì è davvero iniziata la prevendita dei tagliandi.