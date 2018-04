I 20 club hanno bocciato l'introduzione della VAR nella stagione 2018/19: sarà solamente ampliata la sperimentazione alla Coppa dI Lega.

53 condivisioni

55 minuti fa

La Premier League dice no alla VAR. Almeno per ora. Così hanno deciso i 20 club della massima serie inglese riunitisi in mattinata: la maggioranza ha infatti bocciato l'introduzione della tecnologia nella stagione 2018/19. La VAR continuerà però a essere sperimentata non solo in FA Cup ma anche in Coppa di Lega, per far sì che "il sistema - recita una nota della Premier - si perfezioni". Il punto su cui battono le società di Premier League è uno: va migliorata la comunicazione all'interno dello stadio per una maggiore trasparenza. Il pubblico presente deve essere al corrente di quello che sta succedendo e non rimanere all'oscuro di tutto.