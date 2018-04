Manolo Gabbiadini si racconta a Fox Sports nello speciale "Gabbiadini torna a Wembley" a cura di Emanuele Corazzi in onda stasera alle 23.15 sul canale 204 di Sky. L'attaccante del Southampton torna con la mente a una serata da incubo per il calcio italiano, quella del 13 novembre, giorno di Italia-Svezia:

Un qualcosa di indelebile. San Siro era stracolmo, metteva paura, non lo avevo mai visto così gremito. Io mi sentivo carico, appena 48 ore prima Ventura mi aveva detto che avrei giocato titolare. Ricordo i momenti prima della partita, nello spogliatoio c'era un silenzio assordante e i senatori come Buffon, Chiellini e Barzagli erano tesi. Credo che il momento peggiore arriverà in estate quando inizieranno i Mondiali e noi staremo a casa a guardare