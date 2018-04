Il presidente delle merengues aveva anticipato l'incrocio con i bavaresi in un'intervista: "In questa competizione giochiamo sempre contro di loro".

5 condivisioni

un'ora fa di Luca Guerra

In Champions League, l'incrocio tra i 16 trofei complessivamente sollevati nella competizione da Bayern Monaco e Real Madrid è un grande classico: sono 5 le vittorie dei bavaresi, ben 11 quelle dei castigliani. Che torneranno a sfidarsi da avversari in semifinale: partita di andata mercoledì 25 aprile in Germania, ritorno nella capitale spagnola martedì 1 maggio. Sei giorni per decretare una delle due finaliste in campo sabato 26 maggio allo stadio Olimpiyskiy di Kiev.

🗓 ¡SEÑALA ESTOS DÍAS EN TU AGENDA! Las fechas de los partidos de semifinales de la Champions contra la @FCBayernES están confirmadas.



✈ Ida, Allianz Arena: Miércoles, 25 de abril

🏠 Vuelta, Santiago Bernabéu: Martes, 1 de mayo#RMUCL | #APorLa13 pic.twitter.com/v6ksP5SepC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2018

Nelle urne, i nomi di Real Madrid e Bayern Monaco erano probabilmente i più temuti del poker che comprendeva anche Roma e Liverpool: il destino e la tradizione hanno però fatto la loro parte. Già, perché quella tra merengues e Die Roten diventerà con la disputa della semifinale di andata quella che più volte in assoluto si è giocata nella storia della coppa delle orecchie, ben 24 dal 1975 ad oggi.

Quarti di finale Champions League 2016/2017: Real Madrid-Bayern Monaco 4-2

L'ultimo incrocio tra le due formazioni risale ai quarti di finale della Champions League 2016/2017: vittoria per 2-1 del Real Madrid in Germania, replica per 4-2 con annesse polemiche arbitrali nella partita di ritorno al Bernabeu. La prossima sarà la settima semifinale nella storia della competizione con le due squadre di fronte: sarà anche per questo che il presidente dei blancos Florentino Perez aveva vaticinato la sfida ai tedeschi qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport prima del ritorno dei quarti di finale contro la Juventus:

L'essenziale è arrivare in finale. Prima però dovremo battere il Bayern Monaco, perché immagino che affronteremo loro in un'eventuale semifinale: giochiamo sempre contro di loro ormai.

Champions League, sarà Bayern Monaco-Real Madrid: Florentino Perez l'aveva detto

Nelle sei semifinali che hanno visto sin qui di fronte Bayern Monaco e Real Madrid in Champions League, il bilancio sorride ai bavaresi: 4 passaggi del turno a fronte dei 2 per gli spagnoli. Che hanno però vinto le ultime cinque partite giocate tra i due club, con 13 reti all'attivo e 4 al passivo. Un trend che Perez non ignora, con un chiodo fisso nel mirino:

Vogliamo superare le sei Coppe vinte sotto la presidenza di Santiago Bernabeu: è il nostro punto di riferimento e ci piacerebbe seguire il suo cammino.

Un auspicio ambizioso, rivolto ad una figura che per 35 anni è stato ai vertici del club per una gestione che ha fruttato 29 trofei, tra i quali appunto sei Coppe dei Campioni. Per continuare a coltivarlo, però, il Real Madrid dovrà superare il Bayern Monaco in un doppio confronto che opporrà due potenze del calcio mondiale. A indicare la ricetta è stato Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real: