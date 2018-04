Occhi puntati su Barcellona-Valencia, sul derby della Ruhr tra Schalke e Borussia Dortmund e sul De Topper tra PSV e Ajax.

Tanto calcio in TV su Fox Sports con i match di Liga, Bundesliga ed Eredivisie. Saranno 19 le partite dei tre campionati europei che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky tra venerdì 13 e lunedì 16 aprile. Sabato calcio in TV dalle 13.00 con il match di Liga tra Siviglia e Villarreal su Fox Sports con la telecronaca di Stefano Borghi e Federico Balzaretti. Alle 15.30, poi, in diretta su Fox Sports Plus la Diretta Gol Bundesliga, mentre su Fox Sports alle 16.15, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin, in programma il match di Liga tra il Barcellona e il Valencia. Il Bayern Monaco, già campione di Germania per la sesta volta di fila, ospita alle 18.30 il Borussia Moenchengladbach (Fox Sports HD).

Domenica il calcio in TV inizia in Liga con la prima partita in programma alle 12.00 tra Eibar e Alaves su Fox Sports Plus. Spazio poi alla Bundesliga con il big match della 30esima giornata tra Schalke 04 e Borussia Dortmund in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus. Nel pomeriggio di domenica, in diretta alle 16.15, il match di Liga tra Atletico Madrid e Levante su Fox Sports. Getafe - Espanyol in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero) mentre Malaga - Real Madrid in diretta alle 20:45 su Fox Sports con la telecronaca di Stefano Borghi sarà il posticipo della domenica. Durante i pomeriggi del weekend tutti i gol dei match della giornata di Liga Spagnola, Bundesliga e Eredivisie con gli studi condotti da Giulia Mizzoni e Alvaro von Richetti.

Calcio in TV: le partite su Fox Sports dal 13 al 16 aprile

VENERDÌ 13 APRILE

Wolfsburg – Augsburg in diretta alle 20:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Girona – Betis in diretta alle 21:00 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)

SABATO 14 APRILE

Siviglia – Villarreal in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Federico Balzaretti)

Diretta Gol Bundesliga in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus

Hoffenheim – Amburgo (telecronaca di Riccardo Mancini)

Hertha Berlino – Colonia (telecronaca di Davide Bernardi)

Bayer Leverkusen - Eintracht F. (telecronaca di Edoardo Testoni)

Stoccarda – Hannover (telecronaca di Tommaso Turci)

Barcellona - Valencia in diretta alle 16:15 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin)

Bayern Monaco - Borussia M. in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Pietro Nicolodi)

Leganes - Celta Vigo in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Riccardo Mancini)

Las Palmas - Real Sociedad in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 3 (telecronaca di Dario Mastroianni)

Athletic Bilbao - Deportivo in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero)

DOMENICA 15 APRILE

Eibar - Alaves in diretta alle 12:00 su Fox Sports Plus (telecronaca di Davide Bernardi)

Schalke 04 - Borussia Dortmund in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Edoardo Testoni)

Atletico Madrid - Levante in diretta alle 16:15 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

Psv – Ajax in differita su Fox Sports Plus alle 17:30 (telecronaca di Dario Mastroianni)

Getafe - Espanyol in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero)

Malaga - Real Madrid in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi)

LUNEDÌ 16 APRILE