Il francese e l'olandese erano in scadenza a giugno prossimo.

67 condivisioni

3 ore fa

Arjen Robben e Franck Ribery sposano ancora il Bayern Monaco. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma l'accordo - scrive la Bild - per il prolungamento è stato trovato: i contratti in scadenza a giugno prossimo saranno rinnovati per un'altra stagione, quindi fino al 2019.

Nei giorni scorsi le dichiarazioni dell'amministratore delegato dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, non lasciavano spazio a interpretazioni: "Siamo vicini a un accordo per i rinnovo di Robben e Ribery". Alle parole sono seguiti i fatti.

Ribery, classe '83 (35 anni compiuti il 7 aprile), veste dal 2007 la maglia del Bayern con cui ha collezionato 382 presenze e 117 gol, mettendo anche in bacheca 8 Bundesliga, 5 coppe di Germania, 1 Coppa di Lega, 4 Supercoppi di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club. Robben, classe '84 (34 anni compiuti il 23 gennaio), è invece in Baviera dal 2009 e vanta un bottino di 287 presenze e 138 reti. Rispetto all'ex Marsiglia, ha vinto 1 campionato, 1 Coppa di Germania e 1 Coppa di Lega in meno.