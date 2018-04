Il portierone bianconero potrebbe pagare a caro prezzo l'espulsione rimediata contro il Real Madrid. Rischia anche Chiellini per il gesto del "You pay" rivolto ai Blancos.

3 ore fa

Real Madrid-Juventus non è ancora finita. A breve potrebbero infatti arrivare pessime notizie per i bianconeri, in particolare per Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Il portierone bianconero, espulso al 93' per proteste dopo il rigore assegnato dall'arbitro Oliver ai Blancos, rischia di essere squalificato a tempo dalla Uefa.

Vuol dire che il 40enne - scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbe saltare anche alcune partite di Serie A. Che vede la Juve impegnata con il Napoli in una delle lotte al titolo più avvincenti di sempre. Se il massimo organo calcistico europeo dovesse usare il pugno duro, Buffon corre il pericolo di chiudere addirittura anticipatamente la sua carriera, senza la possibilità di disputare questo finale di stagione.

Il centrale invece è nel mirino della Uefa per il gesto del "You pay, you pay" rivolto agli uomini di Zidane e per le dichiarazioni nel post partita: "Basta un attimo a mettere le mani addosso, se fosse capitato non credo sarei stato in grado di dire qualcosa ai miei compagni. Fermarsi e non andare oltre è stato difficile". Tutto dipenderà da cosa ha scritto il fischietto inglese nel referto.