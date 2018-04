In palio c'è il titolo mondiale WBA dei pesi medi: appuntamento domenica 15 aprile dalle 12.45 su Fox Sports, canale 204 di Sky.

Torna la boxe in TV sulla piattaforma Sky, in esclusiva su Fox Sports HD. Il canale dei Top Player dimostra sempre più di essere la casa della boxe: domenica 15 aprile, infatti, la sfida tra Emanuele Blandamura e il campione del mondo dei pesi medi WBA Ryota Murata, alla Yokohama Arena (17mila posti) in Giappone, sarà trasmessa in diretta dalle 12.45 su Fox Sports HD (canale 204, Sky). L’incontro tra l’italiano e il giapponese inizierà circa alle 13.45.

Dopo il Mondiale per la Pace a Roma organizzato dalla Opi 82 e gli incontri internazionali del circuito Matchroom, Fox Sports continua ad essere un punto di riferimento per la grande boxe. Emanuele Blandamura ha debuttato in qualità di pugile professionista nell’aprile 2007 e ha sostenuto 29 incontri con un bilancio di 27 vittorie (5 prima del limite) e 2 sconfitte.

Ryota Murata ha un record di 13 vittorie e 1 sconfitta ed è alla prima difesa del titolo mondiale dei pesi medi WBA che ha vinto il 22 ottobre scorso, a Tokyo battendo in sette riprese il franco-camerunense Hassan N’Dam N’Jikam. Murata è popolarissimo perché è stato il primo giapponese a vincere la medaglia d’oro olimpica nella boxe dal 1964, quando Takao Sakurao la vinse nei pesi gallo.

Boxe in TV su Fox Sports: Emanuele Blandamura per la storia

Il combattimento tra Emanuele Blandamura e Ryota Murata sarà un evento pubblicizzato su scala planetaria con la presenza di un grande pubblico: sarà la possibilità per il pugile italiano di entrare nella storia della boxe mondiale. Le repliche dell’incontro saranno domenica 15 aprile alle 22.30 su Fox Sports Plus (canale 205, Sky) e lunedì 16 aprile alle 00.00 su Fox Sports.