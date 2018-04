Questa sera conosceremo i nomi delle 4 squadre che fra il 26 aprile e il 3 maggio si giocheranno la finale di Lione. Il sorteggio si terrà venerdì alle 13:00.

5 ore fa di Daniele Minuti

Supplementari permettendo, alle 23:00 di oggi conosceremo finalmente i 4 nomi delle squadre che si sono qualificate per le semifinali dell'edizione 2017/2018 dell'Europa League: alle 21:05 sono infatti in programma le partite di ritorno dei quarti di finale.

E dopo aver scoperto chi uscirà vittorioso da Salisburgo-Lazio, Sporting Lisbona-Atletico Madrid, CSKA Mosca-Arsenal e Olympique Marsiglia-Lipsia sarà il momento di capire anche quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali che si giocheranno il 26 aprile e il 3 maggio.

Con la speranza di trovare un'altra squadra italiana (e romana) così avanti in una competizione europea, i tifosi che vorranno seguire il sorteggio per le semifinali di Europa League in diretta potranno farlo sia in televisione che in streaming.

Atletico Madrid e Sporting Lisbona si giocano la semifinale

Sorteggio per le semifinali di Europa League: tutti i dettagli

Il sorteggio si terrà venerdì 13 aprile alle ore 13:00, subito dopo quello per le semifinali di Champions League che si terrà a 12:00 proprio nella sede della UEFA a Nyon. Ad effettuare l'estrazione sarà l'ambasciatore della finale ed ex giocatore del Barcellona e del Lione Eric Abidal.

Come per quello di Champions, non ci saranno restrizioni geografiche nel sorteggio (anche se è irrilevante dato che le qualificate sono tutte quante di nazioni diverse). Per l'occasione sarà scelta anche la squadra che nella finale di Europa League a Lione giocherà "in casa".

Per chi volesse assistere in diretta all'evento potrà farlo sintonizzandosi su Eurosport, canale 210 di Sky, che proporrà anche uno studio dalle 12:30 visibile anche su tablet, smartphone e PC col servizio Sky Go. Chi non è abbonato alla piattaforma invece potrà vederlo in diretta streaming sul sito della UEFA.