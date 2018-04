Uno steward granata è stato colpito da un pallone calciato dall'esterno nerazzurro ed è stato costretto a operarsi per l'asportazione della milza.

7 ore fa

Antonio Candreva non avrebbe mai pensato che una sua conclusione potesse mandare in ospedale uno steward. E invece è proprio quello che è successo durante Torino-Inter, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Marco Rapisarda, questo il nome del 25enne steward come riporta Toro News, si trovava davanti alla curva Maratona al 23' quando è stato centrato sulla schiena da un pallonata che gli ha provocato la rottura della milza. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma il giorno seguente Rapisarda è stato ricoverato presso l'ospedale Martini dove gli è stata asportata la milza. L'intervento è perfettamente riuscito, il ragazzo ha ricevuto la visita di una delegazione del Toro e presto potrà tornare allo stadio sia nelle vesti di steward che di tifoso.