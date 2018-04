Serie A, ecco gli arbitri della 32^ giornata: Lazio-Roma a Mazzoleni

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni per la 32^ giornata, 13^ del girone di ritorno. Il big match di giornata, il derby della Capitale Roma-Lazio è stato affidato a Mazzoleni, mentre la sfida di San Siro Milan-Napoli sarà diretta da Banti.

Pubblicate le designazioni per la 13^ giornata del girone di ritorno

