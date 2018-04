Alcuni tifosi della Juve hanno ripescato dei tweet della moglie dell'arbitro inglese risalenti al 2016.

189 condivisioni

6 ore fa

Michael Oliver è l'arbitro inglese di 33 anni che oggi è sulla bocca di tutti. Lo è dal momento in cui ieri ha fischiato il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo che ha permesso al Real Madrid di eliminare la Juventus e volare in semifinale di Champion League. Un penalty che ha scatenato la rabbia di Gigi Buffon - espulso con ogni probabilità alla sua ultima partita nella competizione - e di tutto il popolo bianconero.

Sono tanti i tifosi della Vecchia Signora che hanno riversato sui social la loro delusione per un'impresa andata in frantumi al 93'. Molto di loro se la sono presa esclusivamente con il fischietto di Ashington e... con la moglie. Si chiama Lucy May, è anche lei un arbitro è dal 2015 è sposata con Micheal Oliver.

Nelle ultime ore il suo account Twitter, Lucy Oliver, è stato letteralmente preso d'assalto. In particolare due post risalenti al 2016: uno in cui è in compagnia del marito a Madrid e un altro che la ritrae al Santiago Bernabeu. "Loving Madrid" e "non un butto stadio..." sono i due messaggi che accompagnano le foto. L'accusa dei sostenitori della Juve - ovviamente priva di qualsiasi fonamento - è che il debole di Micheal Oliver e consorte per la città di Madrid si estenda anche al Real.