I titoli dei quotidiani sportivi in edicola oggi si concentrano tutti sulla beffarda eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Real Madrid.

193 condivisioni

6 ore fa di Daniele Minuti

La Juventus è arrivata ad un passo dall'impresa, ma al Santiago Bernabeu è arrivata la grande delusione. I bianconeri sono stati eliminati nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in casa dei Campioni in carica del Real Madrid.

C'è comunque da applaudire la splendida prestazione della formazione allenata da Massimiliano Allegri, che ha comunque sconfitto 3-1 i Blancos nel loro stadio ma trovando la beffa nel finale: il gol di Cristiano Ronaldo che ha permesso agli spagnoli di passare il turno.

Il risultato della partita del Bernabeu che regala al Real Madrid la sua ottava qualificazione in una semifinale di Champions League consecutiva si guadagna i titoli di tutti i quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa, italiani ed esteri.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "La rabbia e l'orgoglio"

Il titolo principale sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicato a Real Madrid-Juventus giocata ieri sera: i bianconeri hanno vinto il ritorno dei quarti di finale di Champions League per 3-1 ma sono stati eliminati dai Blancos.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Che furto!"

Anche l'apertura del Corriere dello Sport si concentra sull'impresa solo sfiorata dalla Juventus in casa del Real Madrid. Per i bianconeri hanno segnato Mandzukic (doppietta) e Matuidi, mentre il gol decisivo è arrivato su un contestato rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.

La prima pagina del Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Così no!"

L'ultimo giornale italiano della nostra rassegna stampa odierna è Tuttosport e il quotidiano torinese apre con un titolo amaro sulla beffarda eliminazione dalla Champions League della Juventus, che abbandona l'Europa ai quarti di finale.

La prima pagina dei Tuttosport Scarica l'immagine

L'Equipe: "La bonne étoile du Real"

Il primo quotidiano straniero di oggi, il francese l'Equipe, torna su quanto visto ieri sera in casa del Real Madrid e in particolare sul tiro dagli 11 metri assegnato dall'arbitro Oliver ai Blancos a pochissimi secondi dalla fine della partita.

La prima pagina dell'Equipe Scarica l'immagine

As: "Dal pánico a la semifinal"

Come prevedibile, i quotidiani spagnoli della nostra rassegna stampa si concentrano sul passaggio del turno del Real Madrid, che approda in semifinale dopo aver eliminato la Juventus nonostante la sconfitta per 3-1 arrivata nella partita di ritorno.

La prima pagina di As Scarica l'immagine

Sport: "El robo del siglo"

Anche i giornali catalani danno spazio a Real Madrid-Juventus ma in maniera polemica: il titolo principale della prima pagina di Sport è un secco "Il furto del secolo", riferito al rigore dato al 93esimo minuto ai Campioni d'Europa.

La prima pagina di Sport Scarica l'immagine

Mundo Deportivo: "Máster en arbitraje"

La prima pagina del Mundo Deportivo si divide sulle polemiche di Real Madrid-Juventus e il tentativo di analizzare il clamoroso crollo del Barcellona in Champions League, dove è stata eliminata dalla Roma con un secco 3-0.

La prima pagina del Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "¡Fue penalti!"

Anche Marca dà spazio al passaggio del turno del Real Madrid: i Blancos sono stati sconfitto per 3-1 dalla Juventus e al 93esimo minuto è arrivato il gol decisivo per la qualificazione in semifinale grazie al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.

La prima pagina di Marca Scarica l'immagine

A Bola: "Á procura de um milagre"

In ultimo abbiamo la prima pagina della Bola, che ci concentra sulla partita di ritorno fra Sporting Lisbona e Atletico Madrid valida per i quarti di finale di Europa League. I portoghesi partono dalla sconfitta di 2-0 subita all'andata.