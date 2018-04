Un giornalista italiano ha avuto un'accesa discussione con i tifosi spagnoli dopo il rigore di Cristiano Ronaldo ed è stato portato via dalla tribuna stampa.

683 condivisioni

2 ore fa

Una bolgia. Il Bernabeu si è infiammato nel momento esatto in cui l'arbitro Oliver ha assegnato al Real Madrid il rigore per il fallo di Benatia su Vazquez. Correva il 93', la Juventus era avanti 3-0 e mancavano quindi pochissimi secondi alla fine dei tempi regolamentari.

Ma i supplementari non ci saranno mai, Buffon verrà espulso per proteste e Cristiano Ronaldo batterà Szczesny portando i suoi in semifinale di Champions League. Al triplice fischio dell'inglese il clima era incandescente, in campo e sugli spalti. Anche in tribuna stampa, dove un giornalista italiano è stato allontanato.

Lo racconta Olè che ha pubblicato un video in cui si vede l'inviato mostrare una banconota ai tifosi del Real Madrid, una polemica simile a quella fatta da Chiellini che rivolgendosi ai Blancos ha mimato il gesto dei soldi e ha urlato: "Voi pagate (l'arbitro, ndr)". Prima che la situazione degenerasse e che i tifosi arrivassero a contatto col giornalista, gli steward del Bernabeu sono intervenuti e lo hanno portato via.