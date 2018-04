I biancocelesti crollano nella ripresa dopo essere passati in vantaggio con Immobile. Malissimo la difesa, l'attacco sciupa troppe palle gol.

12 apr 2018 di Elmar Bergonzini

Nel ritorno dei quarti di Europa League la Lazio viene eliminata dal Salisburgo a causa di un clamoroso black out nella ripresa. I biancocelesti, che all'andata si erano imposti per 4-2, si sono portati in vantaggio con Immobile al 55', ma già al 76' il risultato era di 4-1 per gli austriaci.

Colpa di tanti errori individuali in difesa (Strakosha papera sul gol del 2-1, de Vrij buca l'intervento sul 3-1), ma anche in fase offensiva: Immobile si divora due gol sullo 0-0, Luis Alberto uno sull'1-1. Errori decisivi per l'uscita dall'Europa League.

La squadra di Inzaghi è crollata nella seconda parte della ripresa, probabilmente perché era già sicura di avercela fatta dopo il vantaggio di Immobile. Anche fisicamente i biancocelesti sono visibilmente calati. Il Salisburgo vola in semifinale di Europa League dove incontrerà una fra Atletico Madrid, Marsiglia e Arsenal.

Il Salisburgo festeggia dopo il 3-1

Le pagelle di Salisburgo-Lazio

Salisburgo: Walke 6,5, Lainer 7, Andre Ramalho 6,5, Caleta-Car 6,5, Ulmer 6,5, Haidara 7, Schlager 6,5, Berisha 6,5, Yabo 6,5, Hwang 7,5, Dabbur 7. All. Rose 6,5.

Lazio: Strakosha 4,5; Luiz Felipe 4,5, De Vrij 4, Radu 5; Basta 5, Parolo 5,5, Leiva 5,5, Milinkovic 5, Lulic 5,5; Luis Alberto 5, Immobile 5. All. Inzaghi 5.

I migliori

Hwang 7,5

Assente nella partita d'andata, stasera è stato decisivo. Pericoloso già dopo pochi minuti, per tutta la partita è stato una spina nel fianco della difesa laziale. Segna il gol del 3-1, che di fatto vale la qualificazione.

Il tiro di Hwang che realizza il 3-1

Haidara 7

Il suo tiro da fuori ha di fatto girato la partita. Dopo l'1-1 di Dabbur ha retto per un altro quarto d'ora, dopo la sua rete del 2-1 i biancocelesti hanno subito anche il 3-1 e il 4-1 nel giro di tre minuti. Ha tagliato le gambe alla Lazio e a centrocampo non ha sfigurato nel confronto con due veterani come Parolo e Lucas Leiva.

Haidara festeggia dopo il 2-1

Lainer 7

Regge nello scontro diretto con Luis Alberto, la Lazio dalla sua parte non passa quasi mai. Quando può spinge e crea superiorità. Nel finale, inoltre, segna il gol del 4-1 che chiude definitivamente la partita.

Lainer festeggia dopo il 4-1

I peggiori

Immobile 5

Bel gol, ma spreca due occasioni colossali. Nella prima è bravo Walke, ma lui è lento a calciare, nella seconda cerca un pallonetto pur trovandosi completamente solo contro il portiere avversario. Doveva fre di più: gli errori in campo internazionale si pagano.

Immobile s dispera dopo il 4-1 del Salisburgo

Strakosha 4,5

Il gol del 2-1, quello che taglia le gambe alla Lazio, è un evidente errore. Nelle ultime settimane è calato vistosamente nel rendimento: gli errori cominciano a essere troppi (da Cagliari a Bologna...). Ritrovi l'umiltà che nelle ultime gare gli è mancata.