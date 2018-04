I biancocelesti si giocano il passaggio in semifinale alla Red Bull Arena: si parte dal 4-2 maturato all'Olimpico. Di scena anche Atletico Madrid, Arsenal e Lipsia.

un'ora fa

Archiviata la due giorni di Champions League, con Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e Roma arrivate in semifinale, tocca all'Europa League prendersi la scena. L'unica italiana rimasta in corsa è la Lazio, che in casa del Salisburgo va a caccia del pass per le semifinali dopo il successo per 4-2 ottenuto all'Olimpico grazie ai gol di Lulic, Parolo, Felipe Anderson e Immobile. Ma le reti austriache di Berisha e Minamino non fanno stare sereno Simone Inzaghi, ancor di più dopo quanto successo in campo europeo - vedi l'impresa della Roma e quella della Juventus sfumata in extremis - negli ultimi due giorni.

Europa League, non solo la Lazio: tutti i risultati LIVE

Oltre alle aquile, si giocheranno l'accesso alle semifinali anche Atletico Madrid, Arsenal e Lipsia, impegnate tutte in trasferta rispettivamente contro Sporting, CSKA Mosca e Marsiglia. All'andata gli spagnoli hanno vinto 2-0, gli inglesi 4-1 e i tedeschi 1-0.