La partita dei biancocelesti in casa degli austriaci, come tutti i quarti di finale, sarà trasmessa in esclusiva su Sky. In chiaro ci sarà una Diretta Gol su TV8.

5 ore fa di Daniele Minuti

Superate le partite valide per i quarti di finale di Champions League, dopo quelle di questa sera scopriremo finalmente anche i nomi delle 4 squadre qualificate per le semifinali di Europa League, che sono in programma fra il 26 aprile e il 3 maggio.

Le sfide valide per il ritorno dei quarti si giocheranno tutte quante in contemporanea con calcio d'inizio alle ore 21:05: in programma ci sono Salisburgo-Lazio, Sporting Lisbona-Atletico Madrid, CSKA Mosca-Arsenal e Olympique Marsiglia-Lipsia.

Per i tifosi che volessero seguire la partita dei biancocelesti (vittoriosi all'andata giocata all'Olimpico per 4-2) oppure un altro degli incontri che ci regalerà le prossime semifinaliste di Europa League ci sono diverse opzioni, sia in tv (anche in chiaro) che sui servizi streaming.

Stasera si gioca Sporting Lisbona-Atletico Madrid

Europa League: dove vedere Salisburgo-Lazio e gli altri quarti di finale in tv e streaming

Le 4 partite di questo turno di Europa League verranno come sempre trasmesse tutte quante sulla piattaforma Sky che detiene i diritti sull'intera competizione. Salisburgo-Lazio andrà in onda su Sky Sport 1 HD e su Sky Calcio 1 HD.

Per quanto riguarda le altre 3 sfide valide per il ritorno dei quarti di finale, saranno sempre visibili per gli abbonati Sky, che potranno seguirle anche contemporaneamente grazie alla Diretta Gol in programma su Sky Super Calcio HD, canale 206. Il tutto è visibile anche in streaming su Sky Go.

La Diretta Gol però potrà essere vista anche da chi non ha un abbonamento, dato che sarà trasmessa in chiaro su TV8. Per chi non è un cliente di Sky e vuole vedere le partite singole c'è anche l'opzione dell'internet tv NowTv, che trasmette in streaming tutti le sfide di questa sera e che trovate al link www.nowtv.it/sport.