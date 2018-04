Il centrocampista cileno ha seguito i suoi ex compagni durante Bayern Monaco-Siviglia.

3 ore fa

Il suo Bayern Monaco era in campo contro il Siviglia per il ritorno dei quarti di Champions League, lui era in tribuna perché infortunato. Arturo Vidal non ce l'ha fatta a seguire solo i bavaresi, i suoi pensieri sono andati anche alla sua ex squadra impegnata in casa del Real Madrid. Il cileno ha così seguito sul monitor di un pc la partita della Juventus e la sua splendida rimonta. Ha esultato e gioito ai gol di Mandzukic e Matuidi, per poi disperarsi nel finale quando l'arbitro Oliver ha assegnato il rigore ai blancos per il fallo di Benatia su Vazquez. Sul web è comparso il video della sua reazione durante e appena dopo il penalty trasformato da Cristiano Ronaldo, un rigore che ha buttao fuori i bianconeri dalla Champions League.

ma cosa c’è di più di questo video? vedere un Ex giocatore juventino che guarda la sua ex squadra giocare quando è in uno stadio a vedere la sua squadra? ARTURO VIDAL TORNA A CASA, noi ti aspettiamo sempre 🖤 @kingarturo23 pic.twitter.com/hPFn5kkY0a — Sara; 🎈🌎📌 (@saramoretti97) April 11, 2018