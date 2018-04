Continuano a piovere reazioni dopo il ritorno dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Juventus. L'episodio più discusso della partita è ovviamente il calcio di rigore assegnato dall'arbitro inglese Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez. Proprio l'attaccante spagnolo che ha vissuto l'azione in prima persona ha parlato così dopo la partita:

Fatico a capire perché se ne stia parlando tanto e ci siano così tante polemiche. Cristiano Ronaldo mi fa una sponda fantastica e io sto per calciare a due passi dalla porta, Benatia arriva e mi prende in pieno. Non c'è dubbio che sia rigore

Nell'occasione dell'assegnazione del calcio di rigore, Oliver ha anche espulso Gigi Buffon per proteste. Sul cartellino rosso al numero 1 bianconero si è soffermato l'ex Nazionale inglese Gary Lineker, oggi commentatore per BT Sports:

"Sending off Buffon is like shooting Bambi."



Gianluigi Buffon's red card in the dying moments has the sympathy of @GaryLineker and @rioferdy5 pic.twitter.com/caGT1PDRvm