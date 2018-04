Champions League: Real Madrid-Juventus, riprodotta con i Lego

L'idea è del canale YouyTube My Funny Games Builder. C'è proprio tutto: i gol, l'episodio del rigore, il rosso a Buffon e il fisico di Cristiano 'Legonaldo'

690 condivisioni

7 ore fa

Tra le migliaia di sfaccettature, rielaborazioni e parodie della partita di Champions League tra Real Madrid-Juventus, ne abbiamo scovata una tanta geniale quanto ben realizzata. L'ideatore canale YouTube My Funny Games Builder, si diverte a ricreare le partite realizzando dei video che hanno come protagonisti i famosissimi Lego, curandone ogni particolare: maglie delle squadre, posizione dei 'giocatori' in campo, rete di passaggi.

Non mancano quindi gli highlights dei gol di Mandzukic e Matuidi, ma anche i replay delle fasi più controverse della partita: il rigore concesso per l'intervento di Benatia su Lucas Vazquez, le proteste di Buffon, il rosso al portiere della Juventus, fino al tiro decisivo dal dischetto di Cristiano Ronaldo. E dopo il gol, non poteva mancare la tipica esultanza del portoghese, con un 'Legonaldo' dal fisico illegale.