Dai complimenti ai bianconeri fino alle discussioni sul rigore, passando per le parole di Buffon: il post partita si accende sul web.

7 ore fa di Leonardo Mazzeo

L'Italia era sul punto di centrare una doppietta incredibile in Champions League. Ci è mancato tanto così: beffa nel finale per una Juventus sontuosa, che stava per bissare l'impresa della Roma. I bianconeri sono stati fermati solo allo scadere dal calcio di rigore di Cristiano Rolando, avvolto da uno sciame di polemiche, dall'espulsione di Buffon, dal rammarico per un gol subito che condanna i ragazzi di Allegri all'eliminazione.

Incredibile ma vero: i supplementari erano lì a un passo. La semifinale di Champions League alle 20:45 era poco più di un miraggio. Ma la Juventus ha lottato, ha messo nero su bianco (è il caso di dirlo) il suo Fino alla fine. Poi però la fine è arrivata: doccia fredda e sogno svanito.

Mario Mandzukic monumentale, la difesa ha retto finché ha potuto, Buffon (forse) chiude la sua esperienza in Champions League con un'espulsione per proteste. E mille polemiche dopo il fischio finale. Prima, però, 90 minuti giocati da fenomeno. Un risultato che fa esplodere anche i social: non poteva essere altrimenti. Tra complimenti e sfottò, il post partita di Real Madrid-Juventus si accende.

Tiene banco la questione rigore: c'era o non c'era? Il web si divide, l'episodio che ha sancito di fatto l'eliminazione bianconera fa discutere. Juventus infuriata, Buffon nel post partita invita l'arbitro a starsene in tribuna a mangiare le patatine, Agnelli invoca il Var anche in Champions League, Chiellini accusa i giocatori del Real Madrid di aver pagato. Quindi: rigore o non rigore?

Finale incredibile ingiusto e beffardo. Rigore, Buffon espulso e 3-1 che qualifica il Real lasciando alla Juventus tanta rabbia. Solo al Bernabeu danno con tanta sicurezza rigori di quel tipo negli ultimi secondi #RealMadridJuve — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) April 11, 2018

Rigore netto e manca anche il secondo giallo. Lo stesso intervento scomposto che Benatia fece su Lucas Leiva in Lazio-Juve non segnalato dal VAR. Non sono abituati... #RealMadridJuventus — Antonio Gaito (@antonio_gaito) April 11, 2018

C'è chi prova a scherzarci su e trova parallelismi con The Wolf of Wall Street:

Al termine di #RealMadridJuve Chiellini improvvisa la rievocazione di un grande film d'autore. pic.twitter.com/7ENyvaDs54 — Chiara Nardi (@chiara_nardi) April 11, 2018

E chi ci va molto duro contro il Real Madrid, come l'ex-portiere José Luis Chilavert, uno che di rigori se ne intende!

La mafia del fútbol lo deja fuera a la Juventus. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) April 11, 2018

Capitolo Buffon

Capitano bianconero espulso, parole dure contro l'arbitro. Personalità straripante per Buffon, idolatrato dai supporter bianconeri e preso in giro sui social dai tifosi delle altre squadre. Che si sono legati al dito un episodio del passato...

Toni altissimi per il numero 1 nel post partita. Direttore di gara accusato di mancanza di personalità per arbitrare a certi livelli, di aver rovinato una partita. Poi l'invito ad andare in tribuna con la famiglia, tra patatine e bibite: "Ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Le sue dichiarazioni non possono passare inosservate:

La @juventusfc è nel mio cuore ma #Buffon dice cose senza alcun senso. Rigori ed espulsioni si danno anche nel recupero. Arbitro non è lì per costruire o distruggere sogni. — giuseppe cruciani (@giucruciani) April 11, 2018

Va fatto un applauso a Buffon che oggi ha fatto tutto quello che poteva pur di non prendere gol.#RealJuve #RealMadridJuventus — Unfair Play (@unfair_play) April 11, 2018

Buffon è fuori controllo, a prescindere dalla sua valutazione non è accettabile rivolgersi ad un arbitro in maniera così arrogante e rancorosa. — Fulvio Santucci (@SantucciFulvio) April 11, 2018

Frasi di Buffon senza senso. Se l’arbitro vede un rigore lo fischia. Poi si può discutere se ci fosse o meno, ma un arbitro fischia ciò che vede. Non capisco cosa c’azzecchi la sensibilità. — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) April 11, 2018

Complimenti ai bianconeri

Polemiche a parte, sono stati tanti i messaggi di sostengo per la Juventus, che ha disputato una partita praticamente perfetta. Oltre l'eliminazione, oltre una qualificazione mancata e un polverone finale. Oltre tutto questo, restano 90 minuti straordinari. Anzi: 24 ore straordinarie.

Si parlerà a lungo del rigore, io invece racconterò di una Juventus che ha dominato il Real al Bernabeu spaventandolo a morte. Gli eventuali errori fanno parte del gioco, ma le emozioni di questa serata non si cancellano con in rigore. Onore alla Juve #RealJuve #ChampionsLeague pic.twitter.com/Ayb2W1kfPx — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) April 11, 2018

Da 24 ore sembra luglio 2006... ma che roba e’????????? #JuveReal #romabarcellona — Riccardo Trevisani (@RickyTrevisani) April 11, 2018

Per 24 ore deve esserci stato un allineamento dei pianeti che un giorno forse un astronomo ci spiegherà.

Forse al 93’ di #RealMadridJuve qle 24 ore sono scadute.

E la notte magica resta una.

Peccato.#RealMadridJuventus — Marco Mazzocchi (@officialmaz) April 11, 2018

Il messaggio delle ultime 24 ore: che si tratti di rimontare uno 0-3 in Champions, di invitare a cena quella ragazza troppo bella, di mandare quel curriculum, di presentarsi a quell'esame. L'importante è provarci. Provarci sempre. Vada come vada. #RealJuve pic.twitter.com/6u5oUws50v — Federico Casotti (@federicocasotti) April 11, 2018

Considerazioni amare

E infine un pensiero spontaneo, una delusione che non passerà tanto facilmente.