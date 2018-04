Uno sfogo durissimo che ha fatto rumore. Tanto rumore. Le parole di Gigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus sono arrivate ovunque, inevitabilmente le dichiarazioni sull'arbitro inglese Oliver hanno fatto scalpore. "Ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore, è un animale, un killer. Doveva restare tribuna a mangiare le patatine con la moglie, è stato commesso un crimine contro l'umanità sportiva. Doveva sapere tutto quello che è successo all'andata (rigore non assegnato per fallo su Cuadrado, ndr)". Questo solo un estratto. Negli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha commentato così le parole dell'ex compagno di squadra:

Sinceramente fatico a capirle. Non comprendo perché Gigi abbia fatto riferimento all'andata. Questo è il calcio, quando si fa un analisi si analizza il momento che può essere positivo o negativo. Sono convinto che tra qualche giorno, sbollita la rabbia, dirà cose diverse sull'arbitro. Gigi è stato pazzesco quando ha parlato di cuore, straordinario, in quel momento è uscito fuori il meglio di lui. Ma non capisco le parole su Oliver, mi sfugge quel passaggio