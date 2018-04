Le parole del terzino brasiliano nel post-partita.

Il Real Madrid va in semifinale di Champions League, la Juventus viene eliminata ai quarti nonostante la vittoria per 3-1 al Bernabeu (0-3 allo Stadium). Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo nel finale che ha vanificato l'impresa dei bianconeri. Proprio del discusso rigore assegnato dall'arbitro inglese Oliver per un fallo di Benatia su Vazquez, ha parlato nel post-partita Marcelo:

Il rigore credo sia chiaro, c'era il fallo di Benatia su Vazquez. Per passare il turno abbiamo dato tutto, alla fine si è visto il vero Real Madrid. Da quando vesto questa maglia ho imparato che bisogna crederci sempre fino alla fine. Non potevamo fare la fine del Barcellona, noi siamo il Real Madrid. In nessun momento ci siamo rilassati o abbiamo sottovalutato l'avversario. Abbiamo affrontato una grande squadra