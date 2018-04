Battibecco tra il tecnico bianconero e il centrale spagnolo a fine partita.

4 ore fa

Non solo Gigi Buffon, anche Massimiliano Allegri era una furia al triplice fischio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di Champions League. A scatenare la loro rabbia è stato il rigore concesso dall'arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez al 93', quando il risultato era di 3-0 per i bianconeri. Penalty poi trasformato da Cristiano Ronaldo.

Mentre il portierone veniva espulso, il tecnico battibeccava con Sergio Ramos a bordocampo. Come, ma non era squalificato? Sì, e infatti il centrale spagnolo non avrebbe dovuto essere lì in quel momento (per questo potrebbe essere sanzionato dalla Uefa) a litigare con Allegri.

Ma cosa si sono detti i due? Lo ha svelato l'allenatore della Juventus: